València caminarà contra la violència de gènere

Milers de persones participaran a València diumenge que ve 12 de novembre en contra del maltractament de gènere, en la «II Marxa contra la Violència de Gènere» organitzada per l'Ajuntament, a través de la seua Fundació Esportiva Municipal. L'esdeveniment, de caràcter solidari, pretén sensibilitzar i conscienciar a la societat contra la violència masclista a través de l'esport. Els diners recaptats amb les inscripcions anirà destinat íntegrament a l'Associació ALANNA.

El punt d'eixida de la Marxa tindrà lloc en el passeig de l'Albereda, entre els ponts del Reial i de l'Exposició. Els participants arrancaran la prova des d'esta localització per a travessar, a continuació, algunes de les zones més cèntriques de la ciutat com el carrer Colom, Xàtiva, Guillem de Castro, Blanqueries i el pont del Reial, des d'on tornaran al punt inicial, lloc on estarà la meta.

La prova consta d'un recorregut de 5,5 quilòmetres, apte per a persones de totes les edats i amb condicions físiques diverses. A més, atés que es tracta d'una carrera recreativa, i per tant no competitiva, els participants poden fer el recorregut caminant.