Desde la meta del Maratón Valencia

El próximo día 19 viviré el Maratón Valencia Trinidad Alfonso desde una posición privilegiada y que jamás hubiera imaginado. Hace un año estaba en la línea de salida para afrontar mi primer y único maratón. Lo disfruté muchísimo, gracias, entre otros, a mi amigo Joxe Fernández. Él es el speaker de muchas carreras populares de Valencia y el año pasado, con todo merecimiento, debutó como locutor de la gran carrera en compañía de Vicky Pieniazeck, la speaker políglota de muchos de los maratones que se celebran en Europa.

Los últimos metros sobre la pasarela que cruza el lago, con la voz de Joxe resonando en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, y su abrazo al cruzar la línea de meta son momentos que jamás olvidaré. Joxe había estado muy pendiente de mi preparación, incluso nos había acompañado a mi compañero de aventura Viken y a mí en el entrenamiento más largo de cuantos hicimos, 30 kilómetros. Ese día, gracias a sus consejos, nos dimos cuenta de que podíamos realmente completar el maratón, como así fue. Pues bien, el destino ha querido que este año el Maratón Valencia lo vaya a vivir junto a Joxe, pero compartiendo micrófono.

El día 19 debutaré como speaker oficial del Maratón de València, una prueba de la que tuve la primera noticia hace aproximadamente 30 años, cuando mi padre traía a casa cada año de la imprenta donde trabajaba el póster oficial de la carrera. En Bello, así se llamaba la empresa, trabajaba también Manolo Flores, un clásico de Correcaminos y amigo de mi padre; y Jonhy, como así le llamamos, vivía como si de un nacimiento se tratara la impresión de esos pósters que decoraban mi habitación cada año. Quién me iba a decir que algún año, a los 39, completaría la prueba y que al siguiente podría disfrutarla como speaker.

Me hace mucha ilusión el encargo que desde la Fundación Trinidad Alfonso he recibido de poner voz, junto a Joxe y Vicky, al primer maratón español en recibir la etiqueta oro de la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) -este año, por cierto, Sevilla se ha sumado a la lista-. Me va a costar contener la emoción al ver llegar a meta a miles y miles de corredores y corredoras, a miles y miles de historias de superación personal, al leer esos mensajes que muchos participantes llevan grabados en sus camisetas para dedicar los 42.195 metros a familiares o amigos que ya no están entre nosotros.

Así que si estáis leyendo estas líneas y vais a correr el Maratón València Trinidad Alfonso, espero poder ayudaros a que tanto en la salida como en los últimos metros del recorrido podáis sentir el aliento que os mandaremos Joxe, Vicky y servidor a través de la megafonía.

¡Os espero en la meta!