Davinia Albinyana tira de coraje

Los atletas Agustín Sieres «Tinet» y Davinia Albinyana cumplieron con los pronósticos y fueron los dos primeros atletas valencianos del maratón. Davinia se proclamó campeona autonómica junto al marroquí Jaouad Oumellal que, pese a no tener la nacionalidad española, corre con licencia valenciana con el club Cárnicas Serrano. Oumellal, de 28 años, firmó un tiempo magnífico de 2:18:45, en su debut maratoniano.

La vida de Jaouad guarda muchos paralelismos con la de Hassan Ahouchar, una de las grandes bazas del Cárnicas Serrano en la media distancia. Ahouchar lo acogió en casa, en València, después de abandonar la selección marroquí en un viaje a Suiza, en busca de una vida mejor.

Tinet corrió con el guión previsto y marcó un registro de 2:25:06, mientras que Davinia tiró de coraje en su segunda experiencia en los 42.195 metros. La duatleta preveía un tiempo cercano a 2:45 y cruzó la meta en 2:52:08. Le pasó factura el tratamiento con antibióticos para curar una infección bacteriana de las vías respiratorias. «En el kilómetro 23, lo he notado. He bajado el ritmo de 3:53 a 4.30. He pensado en abandonar, pero he recapacitado y he pensado en todo el entrenamiento, además de en ese título de campeona autonómica», explicó ayer a este periódico. Se rehízo y cubrió la distancia, no sin sufrimiento, en un tiempo «apañado», como señala la propia atleta alcireña, una todoterreno que salía con una referencia de 2:50 en su primer maratón. «He tenido el maratón malo y esto me va a servir para los siguientes, seguro», añadió la atleta valenciana.

En el podio valenciano, el tercer puesto fue David Aparicio. El podio femenino lo completaron las también atletas de Cárnicas Serrano Yoana García y Natacha López en un día malo, en general, para los españoles.