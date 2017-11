El límite de una carrera inmensa

Después del enésimo récord y otro éxito de organización, la pregunta era evidente: ¿Cómo puede seguir creciendo el Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP? «Se puede crecer de muchas maneras. En una carrera como esta se puede mejorar en organización, en servicios, en censo y también en marcas deportivas. Todo ello hace que una carrera pueda seguir mejorando», explicó ayer Paco Borao, el presidente de la SD Correcaminos, responsable de la organización de la prueba.

«Podemos seguir creciendo en cuanto al reloj y la marca deportiva de los atletas, pero si la ciudad no crece en paralelo no podremos seguir creciendo. València tiene las ventajas de una ciudad media-pequeña, pero también las desventajas de una ciudad media-pequeña. València es una ciudad amable y tiene de todo. De todo menos un gran aeropuerto y capacidad hotelera para un evento deportivo de este calibre si sigue creciendo. Todo eso no se hace de un día para otro», comentó el presidente del SD Correcaminos.

Respecto al margen de mejora en el aspecto puramente deportivo, es decir, sobre nuevos récords, Borao apuntó que Rachid Ben, el seleccionador de los atletas de élite, tendrá mucho trabajo por delante. «No es lo mismo bajar de 2:06:00 a 2:05:00. Como tampoco es lo mismo bajar de 2:05:00 a 2:04:00. La inversión en corredores de élite tendrá que crecer si queremos seguir tentando al reloj para hacer una carrera aún más rápida de lo que es», resaltó. Cabe recordar que el ganador de la prueba masculina se embolsa 15.000 euros como premio por la victoria en el Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP.

«En atletismo vivimos para los récords. Es un deporte objetivo en el que se pretende medir en centímetros o en segundos cada marca. Para el año que viene habrá que plantearse si queremos batir otra vez el récord y a eso es imposible decir que no. Habrá que plantearse si se podría hacer la inversión que requiere un elenco de atletas con capacidad para batir ese récord. De todas formas, la marca de hoy -por ayer- es un toque de campana mundial. Gracias a esto el próximo año vendrán más corredores del extranjero», afirmó.

València batió ayer, además de su récord deportivo, su mejor registro de inscritos, como viene haciendo en los últimos años. El Maratón contó con un total de 19.840 participantes apuntados para la prueba. Hace seis años, en 2011, la carrera apenas llegó a los 6.730 corredores en las calles de la capital valenciana.

Una 10K de bronce

Además, Borao hizo referencia a la capacidad de mejora de la 10K de València, para la que este año se va a solicitar la etiqueta de bronce que otorga la Federación Internacional de Atletismo (IAAF). «La 10K tiene el panel de corredores para mejorar. La organización va en paralelo al Maratón. La petición de esa etiqueta de bronce nos permite dar pasos en las mismas mejoras de servicio que el Maratón. Son retos y no es solo un tema de cantidad, porque hay un tope de 8.500 atletas, sino tambien de calidad», concluyó el responsable de la organización de la prueba valenciana.