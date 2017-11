El Runners Ciutat de València, presente con 201 corredores

El Runners Ciutat de València, un club valenciano con cerca de 300 corredores, estuvo ayer bien representado en las dos carreras: 201 en el maratón y 69 de la 10K. Entre ellos, Gonzalo, Andrada y Ximo, los tres que aparecen en la imagen de arriba junto a su entrenador, Fernando Ortiz. Los tres firmaron magníficos tiempos, muy cerca de las 3 horas. Ximo, por ejemplo, entró en la meta con 3:02 y va mejorando sus tiempos progresivamente. Su caso no puede pasar desapercibido. Ximo es el excapitán del Levante UD Fútbol Sala, el líder del equipo que consiguió el ascenso a Primera División. Ya no juega, ahora dedica su tiempo libre a correr y, como demuestra su tiempo, no lo hace nada mal. Ximo es profesor del colegio Dominicos, donde es un ejemplo para sus alumnos. Los valores deportivos que transmite son un complemento perfecto a los académicos.

El Runners Ciutat de València puede estar orgulloso de la progresión de sus atletas. El club amarillo está presente en todas las carreras populares, como lo están el Redolat Team o el 3FDC, dirigidos por grandes profesionales, también, como José Antonio Redolat o Marta Fernández de Castro.