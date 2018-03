"Había más ambiente que en el Mundial de Londres"

La frase es de Marta Esteban, la mejor atleta valenciana de medio maratón de la historia. Nadie mejor que ella, con muchas carreras internacionales a sus espaldas, para calibrar el ambiente que se vivió en València. «Había mucho mejor ambiente que en el Mundial de Londres, con eso lo digo todo. Estoy orgullosa de ser valenciana», dijo emocionada apenas unos minutos después de cruzar la meta, cuando aún no se había protegido del frío.

Esteban ya lo dijo al término del Maratón de València de 2015, cuando consiguió su mejor marca. «Es increíble cómo anima la gente. La calle Colón es como la llegada de la etapa del Tourmalet del Tour». La escena se repitió ayer. La hora de la carrera, en plena tarde, un sábado, propició que hubiese todavía más gente en la calle. Ni el viento, ni la lluvia bajaron los ánimos de la gente a la hora de alentar a los corredores de élite y a los populares.

El señor «antirruning»

No faltó algún «anti running», un señor que intentaba cruzar andando sin éxito Jacinto Benavente mientras profería gritos como «esto no puede ser, ¡desfaenados!, la calle no es vuestra».