Iván Penalba: "El deporte proporciona una paz y una felicidad mental"

Tras la heroicidad que logró en Sudáfrica el pasado fin de semana, el ultrafondista valenciano Iván Penalba, de 23 años, reflexiona su día a día y lo que significa el atletismo en su vida

¿Cuándo empezó su afición por correr?

Empecé hace unos 3 años para recuperarme de una lesión futbolística, y finalmente me enganchó. Desde entonces no he dejado de hacerlo prácticamente todos los días.

¿Qué valores ha encontrado?

He encontrado grandes valores como la humildad, el esfuerzo y la pasión por el deporte.

¿Cómo es su día a día?

En España, mi vida cotidiana consiste en entrenar por la mañana antes del amanecer, hacer las tareas de la casa, recados y demás durante la mañana. Antes de comer hacer si toca otra sesión de entrenamiento. Comer e ir al trabajo hasta la noche. En estos momentos mi rutina cambiará, pero será bastante parecida.

¿Alguna lesión grave?

No, afortunadamente no he tenido lesiones graves.

¿Cuántos kilómetros hace a la semana?

En periodos de carga suelen rondar 200-220km semanales.

Dice que el deporte va más allá de unas medallas. ¿Dónde va el deporte?

El deporte crea un estilo de vida saludable y sobre todo proporciona una paz y felicidad mental que creo que es clave para todas las personas. Además transmite unos valores realmente increíbles, como el esfuerzo, la superación personal y es una gran herramienta para ayudar a través de él a las personas que más lo necesitan.

¿Qué tipo de libros lee?

Me encanta leer poesía y biografías. El último libro que he leído ha sido un poemario de mi autor favorito, Charles Bukowski. El libro se titula «Los placeres del condenado».

¿ Qué tipo de música te gusta?

Todo tipo de música, aunque si debo elegir sin duda me quedo con las canciones del maestro Joaquín sabina.

¿Cuáles son los nuevos retos?

Mi principal reto es seguir ayudando mediante el deporte a crear sonrisas con mi proyecto solidario. En cuanto a las pruebas deportivas, realizaré algunas carreras por Europa aun por confirmas y probablemente disputaré el mundial de 100km de Croacia en septiembre.

¿Estará recuperado para los Europeos?

Totalmente recuperado, pasadas unas 48 horas de la prueba, he comenzado a correr y no ha habido problema, la recuperación va según lo previsto, y en apenas unas semanas estaré al 100%. Conozco muy bien mi cuerpo y sé cómo recuperarlo lo antes posible. Deseo destacar el gran apoyo de mis patrocinadores, Flores Mari, 42k running y Mircasport.