Holi Life: la carrera de la alegría, música y sobre todo mucho color

El domingo, por sexta vez llega a Valencia una de las carreras más divertidas y diferentes del año, la Holi Life (en ediciones anteriores conocida como Holi Run). Una carrera de 5 kilómetros sin tiempo, donde miles de participantes son rociados de pies a cabeza con diferentes polvos de colores a cada kilómetro.

No importa quién gane. Aquí lo importante es divertirse y llenarse de pintura. Y no te preocupes que el polvo de pintura no es tóxico, ya que está hecho a base de ingredientes naturales e inertes. Esta celebración, traída desde la India, ya ha recorrido gran parte del mundo, e incluso en España ya se han celebrado carreras, en Madrid, Málaga, Granada, Almería?

Música, animación, baile, deporte y risas son solo algunas de las cosas que te trae la Holi Life. En esta carrera, además, pueden participar cualquier persona, de cualquier edad, incluso familias enteras, los únicos requisitos que se piden son vestir de blanco y pasarlo bien.

Los relevos del Ekiden

Un maratón por relevos y por equipos. Tres distancias y tres clasificaciones. Esto y mucho más es Ekiden Valencia. Una prueba diferente que el Club de Atletismo 10K Valencia organiza el próximo domingo 29 de abril.

La 5ª edición de esta prueba dará comienzo a las 9:00h. con salida y llegada en las pistas de atletismo del Estadi del Turia. El Ekiden València Clínica Baviera consiste en completar corriendo los 42.195m de un maratón por equipos y relevos. Dichos equipos estarán compuestos por 6 corredoras. En el desarrollo de la competición será utilizado el tradicional «tasuki» japonés que deberán de intercambiar al término de cada relevo.