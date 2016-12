Carta per a tu

Hola, tu, sí, tu, que penses que no ets ningú en aquest món tan gran. Aquesta carta va dirigida a una persona admirada per mi, està dirigida a tothom, perquè tots mereixem que algú ens tinga estima i admiració, i encara que potser no hi haja ningú així, sí que en tenim. El Nadal, tan bonic que ens el descriuen, però pensem en aquelles persones que estan al carrer? Mentre ens queixem de que els dinars familiars són incòmodes i mengem massa, quan hi ha persones que no poden menjar; o quan tenim tants deures que no podem gaudir de les vacances, quan hi ha xiquets que no poden estudiar; o quan ens queixem de que «aquest regal no era el que jo volia». Simplement recordar-nos aquestes coses, i preguntar-nos a nosaltres mateixos: per què passen aquestes coses? Per què hi ha persones en eixa situación? Cèlia Mª Bueno Cuenca. Valencia.