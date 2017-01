Grezzi no tiene ni idea

Lamento decir que el señor Grezzi, concejal de Movilidad, transporte y demás cosas de Valencia, y presidente de la EMT no tiene ni idea sobre la circulación en Valencia: no solo es poner carril bici en todas partes, que en Patraix hay uno que acaba contra una pared. Cuando hay un acto de maratón, cabalgata, manifestacion o similar, uno se preocupa de dar solucinos. Pero en la noche del 30, cuando a las 20:25 horas ya había pasado toda la carrera de San Silvestre por la calle Guillem de Castro, no se dejaba pasar a los autobuses que llegaban por San Vicente y que o doblaban hacia Hacienda o quegiraban por Garrigues a su recorrido normal. El concejal no se entera: mucha demagogia sobre el transporte público „del que soy usuario„ pero cuando hay fiestas y no se quiere atascar el centro, en lugar de reducir el servicio hay que ampliarlo: si tengo que esperar 25 minutos al bus, es como si viviera en un país tercermundista. Juan Miguel López Ávila. Valencia.