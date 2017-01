La falta de mano de obra se agrava en el campo Las firmas naranjeras chocan a diario con el permanente problema de encontrar personal y se ven obligadas a recurrir a operarios poco cualificados. Una noticia que contrasta con otra de hace cuatro días, que decía: La Unidad de Vigilancia Medioambiental de la Policía Local de Alberic ha desmantelado una organización criminal acusada de explotar laboralmente a un grupo de personas a las que pagaba alrededor de diez euros al día por jornadas de diez horas de trabajo. Además, no contaban con seguridad laboral.

Yo como ciudadano que no tiene mucho conocimiento del personal que se necesita en el campo, me deja un poco anonadado de la contrariedad de ambas noticias, dándome la impresión que una no puede tapar a la otra, por lo que pienso que algo se está cociendo en el campo y que ambas puede que tengan relación, si pensamos que puede que quieran justificar lo injustificable, a no ser que las empresas contratantes no se enteran del personal subcontratado, si tenemos en cuenta que en la construcción la empresa principal tiene que pagar las posibles sanciones a los subcontratistas, ya se preocuparan de vigilar el cumplimiento de la legalidad. En pocas palabras no existiría lo que llaman organizaciones criminales si tuviesen que pagar las empresas principales, o en el peor de los casos los dueños de las fincas. «Así de fácil» se resolvería el tema, señores de la autoridad competente. Enrique Fernández Iniesta. Valencia