España no está amenazada por el terrorismo, el riesgo es mínimo, sin embargo se ha establecido un nivel 4 de 5 de alerta y se ha montado toda una parafernalia blindando ciertas zonas con gran despliegue de fuerzas de seguridad del Estado. Podemos estar tranquilos, nos dicen desde el Gobierno, ellos velan por nuestra seguridad, son nuestros ángeles de la guarda. Una vez mas están intentando utilizar la situación en beneficio propio. Aunque la seguridad plena no existe, en esta caso es casi seguro que no ocurrirá nada, porque no hay ni riesgo ni amenaza, pero nos van a vender que es gracias a su gestión de las medidas de seguridad, pretenden colgarse medallas y afianzarse en el poder. Nos intentaron engañar con el terrorismo en el 11M y vuelven a las andadas, todo vale para captar votos y el engaño sigue siendo una estrategia mas para estos señores. Luis Carlos Rada Álvarez. Valencia