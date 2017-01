Los comerciantes de naranjas continúan abusando de los agricultores

Soy productor de mandarinas de la variedad clemenules, en una parcela de unas 7,5 hanegadas, en el término de Almenara, en Castelló. El 28 de julio de 2016 firmé con una empresa el contrato de compraventa de clemenules de la campaña 2016/17, estimando una producción de 30.000 Kg. al precio de 0,282€/Kg. A petición del comercio se realizó un aclareo para mejorar el tamaño de los frutos de clemenules que había en los árboles.

Los días 26 y 27 de octubre de 2016 el comercio inició la recolección de las Clemenules más maduras, recogiendo un total de 8.070Kg., equivalente a un 27% de la producción estimada.

Durante el mes de noviembre no recolectaron nada, y entre los días 27 y 28 de noviembre empezaron las lluvias en la Comunidad Valenciana, continuando las lluvias desde primeros hasta mitad de diciembre, por lo que han quedado sin recoger en los árboles el 73% de la producción estimada. He hablado con la empresa en cuestión desde el mes de noviembre para que recolectaran la fruta, que estaba en óptimas condiciones para la comercialización, y no lo han hecho.

En estos momentos, la clemenules que queda en los árboles está muy estropeada, por lo que se va a perder la cosecha y además hay que pagar a unos peones para que tiren la fruta al suelo. Eduardo Bernat Vila. Benavites