Contestando al señor Sotés

He leído su carta sobre el alcalde de Valencia, destaca por su poca originalidad, pues repite como una cacatúa, lo que dicen los nostálgicos de tiempos pasados, que Joan Ribó es un peligroso comunista, ateo y catalanista. He de decirle que ser lo contrario no es garantía de nada, le recuerdo que los anteriores se definían como creyentes practicantes, valencianistas, patriotas y de derechas de toda la vida y sin embrago nos engañaron, se lo llevaron crudo arruinando a la C.V. dejando agujeros de miles de millones de euros.

Así que menos prejuicios y demagogia y mas reflexión antes de enviar las cartas, Joan Ribó es una persona cercana al pueblo y muy capaz, mejor darle una oportunidad en lugar de hacer escarnio. Los que escribimos cartas en esta sección tenemos el deber de procurar poner un poco de luz entre tanta confusión, observando la realidad con cierta independencia y objetividad, de lo contrario estaremos añadiendo confusión a la confusión de la que se benefician los de siempre. Luis Carlos Rada Álvarez. Valencia