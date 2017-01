Copio de la nota de prensa de la Conselleria de Educación del pasado día 27, sobre el protocolo para garantizar el derecho a la identidad de género en los centros educativos: «Se realizarán por todos los agentes educativos las actuaciones necesarias para la prevención, detección y erradicación de actitudes y prácticas que manifiesten prejuicios sexistas o discriminación basada en prejuicios negativos sobre la identidad de género, los sexos biológicos no binarios o la orientación sexual». Todos los que hemos trabajado en la educación sabemos lo crueles que pueden llegar a ser los niños pequeños. Que alguien me explique cómo se va a controlar y a quién se castigará cuando un niño transexualizado a niña quiera orinar y las niñas le echen de su cuarto de baño porque no se lo creen. ¿Metemos una maestra en el servicio de las niñas para ver quién se burla? ¿Ponemos cámaras en los vestuarios? Esto por no hablar de la misión imposible de no admitir prejuicios sobre los sexos biológicos no binarios. Los sexos biológicos SON binarios, por mucho que Marzá quiera recrear la naturaleza de las cosas. José María Ferreira. Valencia