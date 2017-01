Un sueño valencianista

Mirad: esta noche he tenido una pesadilla. El Sr. Lim no sacaba un duro de su bolsillo. Había muñido la vaca hasta la última gota.Había vendido todo lo bueno y por lo que quedaba ahora no le daban más que morralla.Oteaba el horizonte y veia: problema de Porchinos, multa de la Comunidad Europea, obligacion de terminar el nuevo estadio, pagar el prestamo de Bankia, ya que próximamente termina la carencia y hay que empezar a pagar los plazos del capital más intereses. Y el Sr.Lim en mi sueño pensó: me he llevado lo mejor. Besos a Salvo y a Insa. Juan Bautista Vilar Alfonso. Socio 1.999 del Valencia CF.