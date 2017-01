Al señor ministro de Hacienda

Sr. Montoro ¿sabe usted que cuando se encuentra satisfecho de su labor con sana alegría, nos deja ver su simpatía y graciosa sonrisita de conejo? (porque en verdad el conejo es un animalito muy gracioso y simpático)€ pasemos a ver ahora si sus «gracias» son sus «hechos»€ ¿han pensado siquiera que con una veintena de años largos en el poder con su partido, el PP, vamos atrás como los cangrejos? ¿Qué la Comunidad Valenciana ha sido una de las autonomías que más ha contribuido en la mayoría absoluta de su partido?

Y que hasta la visita a nuestra capital del Sr. Rajoy nos fue muy grata incluso hasta bailando en balcón en compañía de nuestra Rita Barberá, que en paz descanse, y que hasta lograron sus objetivos, aunque parece ser que los valencianos ya no contaban para nada. Que a pesar de las promesas, nuestra comunidad es la peor tratada de toda España, que se nos niega obras importantes durante años, así como somos la peor financiada. Que se nos haga recorte tras recorte, que no haya de dónde sacar el 1,20% para las pensiones porque no hay de dónde sacarlo, mientras NO ponen trabas para aumentar un 7,50% a los mandamases de Galicia. Que existe un paro tremebundo, que personas se vean en la calle por no poder cubrir sus fianzas bancarias y que, a pesar del apoyo de los ciudadanos no consigan nada. Que nuestra juventud tenga que emigrar para sobrevivir. Que en la sanidad ocurren cosas muy raras, muy raras€ Que la pobreza infantil va subiendo y tantas cosas más que sería mejor no verlas..

Y nos preguntamos ¿por qué todos los que componen la política, con sueldos tan poderosos, mientras sus compatriotas, una buena parte, se las pasan más que negras? ¿Cuándo van a rebajarse esos sueldos que abochornan a los que no tienen? Señores y Señoras, estamos en crisis, pero como estamos en democracia: "la boca la tenemos para hablar, ¡no para callar!. Enrique San Valero. Valencia