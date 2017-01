Desembre i les vacances de Cap d'Any ja han passat, la gent ha anat a grans magatzems, supermercats i botigues per devorar, vull dir comprar tot el que mana la societat. Ara han arribat les Rebaixes. Quants armaris s'han trencat per culpa d'excés de roba? Quanta roba o menjar tirem? El capitalisme és molt avariciós però hauria de ser un poc més responsable perquè aquest sistema econòmic s'està carregant el planeta, i quan el planeta s'acabe el capitalisme també morirà. Per cert, en classe de Matemàtiques em van ensenyar, per exemple, que si tens 10 i en lleves 4 passem a 6, i després si ja estàs novament en 10 és perquè n'has sumat 4. Després de les Rebaixes vénen els augments però ens ho amaguen. He parlat amb uns grans magatzems per a què al febrer facen aquest anunci: Ja són Augments al Corte Inglés! Emili Olmos i Pasqual. Valencia