Al señor Rada Álvarez

Sr. Rada Álvarez, leído el contenido de su comentario, en el diario Levante-EMV del día 11 de enero, dirigido al Sr. Sotés, no puedo estar más de acuerdo. En esta Comunidad, la nuestra, la Valenciana, en la que durante más de veinte años se ha venido malgastando, despilfarrando, robando y saqueando las arcas públicas por parte de una organización criminal, el @ppcv así dicho, no por el pueblo, que también, si no por jueces y fiscales, no podemos dedicarnos ahora a cargar todo el tintero sobre el nuevo gobierno que apenas si ha tenido tiempo para poner en orden tanto despropósito como se ha encontrado. Y no es que defienda a capa y espada al mismo al que también hay que cuestionarle sus desatinos, pero no es ético ni honesto pretender tapar las miserias del anterior ejecutivo valenciano cargando sin rigor alguno contra el actual. Seamos serios, rigurosos y consecuentes y, a Dios lo que es de Dios y... Antonio Giménez López. Torrent