Ahora a algunos se les ocurre la brillante idea de que los dineros que recibe la Iglesia hayan de pasar por una auditoría. Esos dineros los recibe la Iglesia de las declaraciones de Renta que libremente hacen los ciudadanos que lo desean. Y cada año, la Conferencia Episcopal eleva un informe al Ministerio de Justicia en el que se da cuenta de en qué se ha gastado ese dinero. Algunos intentan controlar a la Iglesia, ahora con el tema económico. Y no digamos de la presión social que los católicos sufrimos en nuestra sociedad. Hay personas que no respetan suficientemente la libertad religiosa y quieren imponerse a toda costa. Pero la Iglesia y los católicos no tenemos miedo porque Cristo nos dice todos los días: «Yo estoy con vosotros, no temáis». Vicent Martínez. Alberic.