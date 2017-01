El fraude fiscal en España es un cáncer que nos corroe y que obliga a pagar más de lo soportable al resto de los españoles. Ese fraude se potencia indirectamente por el Gobierno. ¿Por qué? Imaginemos que tenemos un taller de mecánica y nos matamos trabajando y conseguimos reparar muchos coches que nos supondrán grandes ganancias. Muy bien, pues nuestro esfuerzo no habrá servido de nada si no salimos a cobrar lo que nos deben de esas reparaciones y, sin duda, si no lo hacemos así, nuestra empresa quebrará. Esa es una de las soluciones.

La gente se queja del exceso de funcionarios. Quizás tengamos razón en cuanto a autonomías, diputaciones y ayuntamientos. Pero deberíamos pensar que para llenar la caja de todos deberíamos enviar a cobrarles a los que no quieren pagar, y para eso necesitamos muchos más trabajando en la persecución del fraude y el único modo es incrementar el personal trabajador de la Agencia Tributaria, así como la Inspección de Trabajo para que descubra a tanta gente joven trabajando sin asegurar o por menos horas de las que realmente trabaja.

El fraude gordo hay que blanquearlo legalizándolo y para ello, entre otros modos, se compran de inmuebles, coches, yates, etc., que se ponen a nombre de familiares. Existe en la Agencia Tributaria una muy eficiente policía fiscal, como es el Servicio de Vigilancia Aduanera, que batalla sin apenas medios contra los billonarios blanqueos de capitales. Seamos listos y démosles más medios humanos y enviémoslos a cobrar deudas. Nos resultará ventajosísimo. Multiplicaran por un millón su sueldo en suculentas recaudaciones.

El encargado de gestionar sus recursos es el Gobierno de turno y no lo hace. ¿Por qué? Esta es otra pregunta sin respuesta más a añadir en mi lista. Víctor Mengual Arrufat. Valencia.