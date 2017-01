Los amu de Castelló

El motivo de esta carta es para comunicar a las autoridades pertinentes en Castelló que el lunes 16 de enero tuve un altercado con un agente de movilidad urbana, siendo testigo otro agente. Yo creía que los AMU están para ayudar a los ciudadanos y no para provocar o insultar, como fue mi caso.

Yo estaba estacionado en doble fila y entiendo que deben multarme, pero cuando llegué para retirar mi vehículo me dijeron que no lo hiciera porque olía mal y estaba borracho. Eso me alteró, porque yo me encontraba en condiciones normales y perfectas, y le grité al agente, diciéndole que el único que olía mal y estaba borracho era él, pidiéndole que llamara la Policía Nacional porque iba a denunciarle. Cuando le pedí su número de placa se señaló la identificación en su chaqueta y me preguntó si no sabía leer, por lo que me puse más nervioso todavía, con un ataque de ansiedad.

Cuando le expliqué la injusticia sufrida a los policías nacionales me pidieron que bajara la voz, cosa que lamento, pero si llegan a encontrarse con una persona de su mismo talante hubiera podido producirse un incidente gravísimo. Por eso sólo pido que me traten igual que ellos quieren que les traten.

La multa y el servicio de la grúa. Espero que ahora sus superiores se encarguen de llamar al orden a un agente que se sobrepasa en el ejercicio de sus funciones y maltrata a los ciudadanos que pagan su nómina. Antonio Granados Mudarra. Castelló.