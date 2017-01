Un any de relats

«Aquest estiu hem anat a la platja i ens hem banyat cada dia». Així, amb Isabel-Clara Simó, començà El conte del diumenge, i d'això en fa un any. Sí, ara fa un any que la colla de professionals de Levante-EMV tingué la genial idea d´oferir-nos, cada diumenge, un fragment de narrativa en valencià.

Fins ara, de relats publicats, en són quaranta-sis, entre els quals no és just destacar-ne cap. Tant si el text està adreçat per als infants com si ho està per als adults, es tracta d´uns fragments de gran bellesa i valor literaris. Lectures engrescadores, personatges fantàstics, trames captivadores o, si més no, frases d´una sucositat inesgotable. Tots adobats amb títols majoritàriament cridaners i il·lustracions molt expressives.

D´altra banda, cal remarcar que Enric Lluch i Francesc Gisbert són els únics autors que han repetit, la qual cosa demostra una clara intenció de difondre els narradors en la nostra llengua i contribuir al seu reconeixement social. Òbviament, a nosaltres ens permet descobrir escriptors i escriptores que aborden temes diferents, que contemplen gèneres distints.

Amb tot, m´agrada pensar que allò més important que aconsegueix El conte del diumenge és deslligar l´acte de llegir d´obligacions acadèmiques. És a dir, llegir sense haver de donar compte, trobar el text que més ens entusiasma i acabar devorant el llibre sencer. Per molts anys!