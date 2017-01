Las eléctricas, retiro de políticos

Sube, sube y sube el coste de la electricidad hasta niveles que bien se pueden calificar muy debidamente de abusivos, de sangrantes, incluso. Y quien debe limitar y frenar estas abusivas barbaridades y crímenes sociales, el Gobierno, no hace nada, sólo justificarlos y razonar sin razón los motivos de estas mortales sangrías a las economías familiares, alegando causas externas, y no su defectuosa gestión y prevision, y su insaciable hambre de beneficios.

España es el país del sol, del clima privilegiado, con altos recursos naturales, y estos monopolios autoritarios solo saben, bien cubiertos políticamente hablando, hundirnos y engañarnos. Estos políticos votados para defendernos ante estos insaciable energúmenos grupos económicos, no están haciendo su trabajo, pues velan por conseguir que aumente mi salario anualmente un 0 %, pero no hacen nada frente a estas ilegales y antisociales subidas. Y en estas ingratas empresas, gran retiro y excelente jubilación asegurada de muchos de estos decepcionantes políticos, mucho me temo. Desastre de políticos y de país. Fernando Nicolás. Caracaixent.