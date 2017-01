Quiero hablar sobre el terrorismo al margen de la versión oficial que, entre otras lindezas, nos dice que no tiene causas, que pretende acabar con nuestros valores, que nosotros somos los buenos, buenísimos y ellos los malos, malísimos. En este asunto también nos engañan y sobre todo ahora que nos dicen que estamos en guerra contra el terror yihadista y, como es sabido, en una guerra lo primero que muere es la verdad. Es cierto que hay fanatismo religioso, pero no es menos cierto que también hay muchos deseos de venganza, así que lo mejor para luchar contra el terrorismo es no participar en masacres. Solo algunos ejemplos: el 11S estuvo precedido de operaciones militares durante muchos años de EE UU, los atentados de París precedidos por operaciones militares recientes de Francia y los atentados de Londres y Madrid precedidos por la masacre de Irak, argumentada con mentiras. Tony Blair lo reconoció pero aquí no ha sido así, es más, se ha borrado de la memoria colectiva, con ayuda de los medios de comunicación, la conexión directa entre Irak y el 11M, reivindicada por los mismos terroristas. Engañar a los ciudadanos, mentir y participar en masacres por motivos inconfesables no son las mejores maneras de combatir el terrorismo. Ya para terminar quiero recordar una frase que leí en un chiste del Roto: «El terrorismo es la guerra de los pobres, la guerra es el terrorismo de los ricos». Luis Carlos Rada Álvarez. Valencia.