Fa molt de fred degut a les temperatures tan baixes i al temporal de neu i aigua que hem patit. La veritat és que dins de casa podem estar ben calentets, o en el lloc de treball, depén... Però el que sí causa feredat és vore com patixen les persones refugiades i els immigrants que han hagut de deixar el seu país i ara estan en camps de refugiats o ves a saber on. Ens cal tindre humanitat, ens cal mirar a l´altre com un germà, no com un lladre o com un enemic. Cal que acollim als qui han tingut que eixir de sa casa i de la seua nació i els oferim el que necessiten per a viure dignament. Vicent Martínez. Alberic.