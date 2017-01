Devaluación salarial y pobreza extrema

El salario mínimo en España es muy mínimo, comparándolo con los de las naciones europeas, que suelen ser más altos. Esa devaluación salarial aquí conlleva un empobrecimiento generalizado de los que lo cobran, aunque no son la mayoría y menos mal. Pero estamos asitiendo a una pobreza extrema, ya no solo proviniente de los salarios, sino de un paro que aunque el Gobierno tiene la intención de mitigar, es muy elevado. Y se lanzan globos sonda de que al menos cuando el trabajador pierda su empleo no se encuentre en la indigencia y tenga todos los servicios cubiertos y una dádiva estatal permanente y hasta cambiar de situación. Se da la paradoja que lo que se está pensando ya se hizo en Dinamarca después de la II Guerra Mundial. Los salarios deben ser proporcionales a los cambios fluctuantes del mercado y los beneficios de la gran banca y de las multinacionales menos cuantiosos y más repartidos. Esa pobreza extrema se paliará si los políticos quieren y seguro estoy de que estando en su mano, lo resolverán. Francisco Javier Sotés Gil. Valencia.