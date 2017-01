Des de les altes instàncies s´intenta confondre deliberadament, o no, la dicotomia defensa i seguretat, amb l´excusa del terrorisme i la defensa dels nostres valors, i així justificar el poder duplicar la despesa militar, 2000 milions d´euros més per a enguany. En els atemptats de Madrid, París, Londres o Berlín, potser els terroristes van utilitzar tancs, submarins, canons, avions de combat o vaixells de guerra. La resposta és no. Si és així, per a què necessitem eixes quantioses inversions, si així en veritat no se´ls combat.

Ara que el vent de l´economia comença a donar-nos en la cara, recobra amb més força el vell dilema de sempre, canons o mantega. Ells ho tenen clar i per açò ens intenten atemorir, perquè callem i acceptem les seues actuacions, encara que vagen contra l´interès general de la població. Necessitem protegir els nostres drets i necessitats, els que ens furten cada dia, sanitat, educació, treball, lluitant contra la desigualtat i per la justícia social.

Pensem que amb 50 milions d´euros, la Generalitat pensa crear mil llocs de treball. Mil famílies satisfetes i dignes. Amb dos mil milions d´euros podrien ser quaranta mil famílies. Joan Martí i Serra. València.