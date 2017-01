Pensiones paupérrimas

Hay que ver qué espléndido tenemos al Gobierno. El 25 de enero de 2017 nos aumenta la pensión un 0,25 %... ¡Qué bien nos va a venir! A un servidor me va a venir de perlas este aumento de 28,80 euros al año, porque con él puedo pagar una parte de lo que nos va a costar el aumento del precio de la luz por los trastornos climáticos. ¡Qué buenas intenciones tienen! Por ejemplo, aumentan también un 7,5 % a las personas que dirigen el Gobierno por los grandes trabajos que están haciendo€ Si no fuera porque no tienen tanta suerte en ese paro horroroso que tenemos, esas personas que son desahuciadas de sus casas por haber perdido sus empleos y no poder pagar al banco, esos jóvenes que tienen que abandonar España por no tener trabajo; si no fuera por tantas cosas más... ¡qué felices seríamos!

Pero no hay que preocuparse, nuestros mandatarios sabrán encontrar unos medios, como siempre, para poder pasar estos tragos tan difíciles que tenemos. No lo tienen fácil, claro está, pero ya veremos cómo al final dan en el clavo: aumentarán, por ejemplo, nuestros impuestos; harán unos cuantos recortes más y todo arreglado. Sólo que, claro está, todo siempre tiene un pero, tantas cosas voluntarias o involuntarias están logrando que antes o después hundan España hasta los cimientos. A ver si nos movemos de una vez, ¡que ya está bien! Enrique San Valero. Valencia.