¡Paripé y burla!

Si tienen curiosidad lean el Real Decreto 742/2016, de 30 de diciembre (3 hojas y pocas líneas más), que desregula el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). En el referido texto legal, lejos de regular ese, todavía insuficiente y, por otra parte, indecente, salario mínimo tal como estaba concebido hasta ahora, o sea de aplicación inmediata con todos sus efectos y bendiciones en todos los ámbitos y referencias a cuanto el mismo afecta, resulta ser que el de 2017, vendido como un logro y un triunfo sin precedentes por parte del PSOE, con la connivencia de dicha formación, el Gobierno establece que «dado el carácter excepcional del incremento establecido por este real decreto» continuará aplicándose el SMI de 2016 para diversos casos y referencias.

Algo inaudito y vergonzoso, una burla al trabajador, desde que se conoce la implantación del Salario Mínimo Interprofesional. Y ni PSOE ni sindicatos han dicho nada, o sea que han tragado, sobre lo que tan miserablemente ha hecho el gobierno de la organización criminal PP con una cuestión tan sensible como es el pan de tantos progenitores que apenas pueden atender el gasto familiar y, todavía en millones de hogares, ni tan siquiera pueden llevar a su casa la alimentación básica para sus hijos.

Gobierno de España, oposición y sindicatos, No seáis miserables unos; no os vendáis por un plato de lentejas los otros. ¡Luego vendrá el llanto y el rechinar de dientes, por muy lleno que tengáis el estómago de tanto agradecer prebendas y privilegios! Antonio Giménez López. Torrent.