¿Cómo escribimos hoy en día?

Soy una estudiante de 4º de ESO y me he dado cuenta de que cada vez las faltas ortográficas de la gente son más graves. Como sabemos la mayoría de la gente tiene Whatsapp y la mayoría de veces tenemos perro de escribir una palabra entera. Por eso usamos abreviaturas, y como las 24 horas del día estamos pendientes de esta app y enviando mensajes, cuando tenemos que hacer un escrito importante, la mayoría utilizamos esas abreviaturas que usamos en el Whatsapp porque ya estamos acostumbrados a escribirlas así.

¿Se han fijado en que la mayoría de personas tiene dudas sobre acentuar una palabra o no, o también si hay que poner coma o punto al final de una oración o frase cuando hacen un escrito importante? Esto pasa porque en el Whatsapp las personas no acentuamos las palabras, ni escriben puntos ni comas en las oraciones y a la hora de realizar un escrito importante se quedan en la duda. También se habrán dado cuenta de que en esta app, la mayoría de personas empieza las frases sin poner mayúscula en la primera palabra que escriben y, a veces, hasta se olvidan de poner la mayúscula en el nombre y en sus apellidos. Tenemos que intentar escribir bien aunque sea más costoso, porque si no poco a poco las palabras estarán tan abreviadas que no las entenderemos y los puntos, comas y acentos desaparecerán. Nerea Gallach Íñiguez. Vallada.