Hoy hace 2 años y el Cabanyal... sigue peor

El 5 de mayo de 2016, hace hoy un año, este mismo periódico publicó un artículo mío titulado «Hoy hace 1 año€ y El Cabanyal sigue igual». En él denunciaba la falta de cumplimiento de las promesas plasmadas por los partidos del Gobierno municipal en el Documento de Consenso en relación al estado actual y futuras actuaciones en El Cabanyal-Canyamelar, firmado en acto mediático durante la precampaña electoral de 2015.

El punto 1 de las propuestas de futuro, suscrito en ese documento, y por el que las organizaciones sociales y partidos políticos firmantes se comprometían a desarrollar en caso de ser elegidos, decía: «Actuaciones urgentes de carácter social y sobre la utilización del espacio público y el conflicto de convivencia que ocasiona (el tiempo para percibir mejoras en estas cuestiones no debería de superar los seis meses)».

Hoy, después de dos años de aquello, y a pesar de las obras de urbanización en marcha en algunas calles, no ha quedado resuelto aquel problema principal, y la venta de droga, incivismo, ruidos, okupaciones y problemas de convivencia, no sólo no se han resuelto, sino que han aumentado en la denominada zona cero. Denunciamos la falta de voluntad política por atajar el principal problema que tiene el cabanyal para sobrevivir como barrio, y exigimos una vez más el cumplimiento de las promesas firmadas. El Cabanyal no puede esperar más. José Antonio Prats. València.