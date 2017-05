En este país, la gente no tiene trabajo, en este país la gente se muere de hambre, en este país hay un gran porcentaje de parados, en este país existen fuerzas de seguridad que en vez de protegernos nos torturan, nos sacan a golpes de nuestras propias casas o no nos dejan expresarnos. Asistimos a manifestaciones en las que los policías nos atacan por decir lo que pensamos.

No nos gusta la tiranía que estamos viviendo. No es normal que nuestras familias estén trabajando de 10 a 12 horas diarias y tengan que hacer horas extra para poder llegar a fin de mes y mientras, el rey se esté gastando miles y miles de euros para pagar sus trajes y sus yates. Soy un chico de 15 años y estoy percibiendo esto en primera persona. Mi padre y mi madre están trabajado duramente para mantener a mi familia y aún así, llegamos justos a final de mes.

Caminas por las calles y te encuentras vagabundos a los cuales no queréis ayudar. Existen hogares sociales en los cuales no ayudáis a los inmigrantes y ayudáis solo a los españoles (son grupos vinculados con la ultraderecha, cuyos integrantes no sobrepasan los 30 años, que poseen ideologías fascistas y empeoran esta situación). Con esto quiero que la gente reflexione. ¿ De verdad la situación de este país es buena ? Joel Blasco Vila. Vallada.