Demasiados nervios

La histérica y sobreactuada reacción del PSOE ante el anuncio de moción de censura hecho por Unidos Podemos, está resultando muy llamativa. Las informaciones que nos llegan a través de los medios sobre el presunto intervencionismo del Gobierno en el Poder Judicial, y en particular en la Fiscalía, las abundantes y marrulleras conversaciones pinchadas por las fuerzas de seguridad y su concordancia con los hechos reales, no es, en absoluto, trivial. El escándalo –acompañado del sempiterno coro de excusas y desmentidos «yo no sabía nada, la verdad» o «esto solo es una campaña contra el partido del gobierno»– es de tal magnitud que resulta patética la obstinada renuencia de los socialistas en su denuncia y condena efectivas.

Solo el desbarajuste interno del partido o su definitiva entrega a los pies de los caballos populares lo explicaría. No debe resultarles prioritario denunciar el peligro de la intervención del poder político en la Justicia, debe serlo más castigar a Unidos Podemos. ¡Pobre PSOE! Es evidente que no triunfará la propuesta de censura porque la aritmética parlamentaria la tumbará, pero ¿acaso no valdrá la pena el intenso debate público sobre las supuestas, sucias y peligrosas maniobras del poder? Jaume García. València.