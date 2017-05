Revisionistes

El revisionisme franquista torna amb el seua posveritat. Primer l´arribada de la II República en 1931, després que la guerra va començar en 1934, i ara que en les eleccions de 1936 va haver-hi frau. Amb suposicions i conjectures, tergiversant i retorçant a gust fets i xifres. Oblidant qui ostentava el poder i el paper del caciquisme i l´Església en les eleccions. La violència dels quals deien: que us de de menjar la república.

El seu negacionisme, en el fons, és la seua forma de justificar i legitimar les atrocitats del colp d´Estat i la guerra. Silenciar la venjança i brutal repressió de la postguerra, la de milers d´innocents assassinats, empresonats, depurats, torturats i expropiats; de dones violades i de xiquets robats; dels judicis sumarísims sense garanties i d´exiliats per força.

Miquel Domínguez, en el seu cínic bucle, no esmenta la repressió i confiscacions en l´altre bàndol. No vol més lleis de memòria històrica, a la qual negar fons, que puguen reparar els sofriments de les víctimes i desenterrar de les cunetes els milers d´assassinats que allí segueixen. Contra la impunitat, intoxicació i desmemòria històrica fa falta una comissió, per a una causa general, sota els principis de veritat, justícia i reparació, amb la finalitat de poder tancar eixe període de la història. Joan Martí i Serra. València.