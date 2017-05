Falta de profesionalidad e impunidad de policías locales

Quería expresar mi indignación por el dispositivo establecido para una carrera del paado domingo por València. Llegué hacia las 14 horas por la entrada del mirador del Politécnico y me disponía a llegar a mi domicilio que está a escasos 7-10 minutos. El trayecto final fue de una hora y diez minutos. Me encontré atrapado en una vorágine de desvíos en bucle de la que no encontraba salida posible. Primero consulté a un policía local que me indicó un desvío incorrecto. Cuando me volví a topar con otro cordón policial y pedí alguna solución, la respuesta de dos agentes fue seguir señalando con el silbato sin atender a mi petición. Al pedir que razonaran conmigo, la respuesta fue amenazarme con una denuncia si no me movía, incluso llegaron a apuntar la matrícula ante mi negativa a circular hasta recibir información de ayuda. En ningún momento obstaculizaba el transito puesto que me coloqué a la orilla de la calle para no molestar a los coches.

El sentimiento que sufrí fue el de encontrarme en un Estado dictatorial, de una impotencia absoluta, de mala praxis, falta de profesionalidad y actitud de sheriff de las películas del Oeste, la absoluta impunidad de sus acciones. Les pedí el número de agente y ambos se negaron a dármelo. ¿Vivimos en el siglo XXI o seguimos viviendo en el pasado? Supongo que caerá en saco roto esta denuncia, pero no sé a quién acudir. José Vicente Clemente Lloret. Valéncia.