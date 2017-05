Querida azúcar

Estoy cansado de ir a tiendas de alimentación y ver continuamente los ingredientes de dichos productos. Cuando comencé a hacer una dieta e investigué, me di cuenta de que cualquier producto tiene azúcar. Yo no me lo creía... productos como los embutidos, el queso, etcétera son productos salados y por tanto no deberían tener azúcar. Pues siento decir que esto no es así y es debido a que el azúcar es adictivo. Pero no solo eso, sino que en muchos productos como el jamón york o el fiambre de pechuga de pavo el producto es solo el 60-70 % del total y el 30% restante está compuesto por dextrosa, proteína de soja, azúcar y almidón, lo cual ya no es tan saludable para nosotros. Jaime Campos Bayot. València.