En respuesta a José Vicente Bataller

Leí el pasado domingo, 7 de mayo, un artículo de opinión de José Vicente Bataller en Levante-EMV. Me llama la atención que salga el día después de la respuesta multitudinaria contra la política educativa del conseller Marzá. Me gustaría decirle que a los que gritamos y defendemos la libertad de elección de enseñanza, nos da igual que sea el PP, el PSOE o Compromis, el que decida quitárnosla. No hicimos una manifestación contra un partido político. Simplemente salimos a la calle a decir que no queremos perder ni una sola línea concertada, por motivos ideológicos.

Dice que mientras haya plazas libres en la pública, no se necesita ninguna concertada. Y yo le diría que se lo hagan mirar. Si como dice es verdad que las líneas de colegios concertados están llenas mientras en la pública quedan tantas libres, algo se estará haciendo mal. La consellería no ha tenido en cuenta si se cumple o no la ratio en los conciertos que ha eliminado, ya que ni siquiera nos ha dado tiempo a comprobarlo. Por supuesto que la misma libertad que pido para mis hijos y compañeros que llevan desde los 3 años en el colegio, pido para cualquiera que decida lo contrario. Si hay centros que promueven campañas homófobas, debería denunciarlo en un juzgado, ya que es posible que sea un delito.

Se pregunta qué nos parece que solicite que con sus impuestos no se financie a la Iglesia Católica. A mí me parece genial. Usted tiene una casilla en la declaración de la Renta en la que indica donde quiere que se destine esa parte de su renta. Por mi parte, me encantaría también que de mis impuestos no se financiera a mucho sindicato que no me da ninguna credibilidad. No sé si lo conseguiré alguna vez.

Por último, me parece de un atrevimiento muy grande decir que la pública es la única que garantiza los principios de igualdad, mérito y capacidad. ¿Ha hecho algún estudio que lo acredite? Porque yo podría acabar diciéndole que la concertada es la única que garantiza una educación en valores, por ejemplo. ¿No le parece demasiada atrevido generalizar así? Eugenia Garrigues Francés. Carcaixent.