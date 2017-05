La muerte del ciclista

He leído el artículo de Paco Tortosa que ofrece ideas adecuadas. Yo intentaré agregar algunas mas. La persona que arrolló a varios ciclistas con resultado de dos fallecidos, ya era una delincuente que debía haber estado controlada por la policía y con ello, impedida a conducir. Controlar a estas personas, tanto como a los maltratadores de género, por su capacidad de reiteración, es sencillo y barato para una policía y servicio de Tráfico que use modernos servicios de informática y de comunicación. Pensar que en los tiempos actuales un vehículo con más de cien sensores para otros tantos servicios y controles permita su arranque en un ambiente alcoholizado, no es muy comprensible. Y pensar que la Policía no tiene control y cercanía sobre los usos y hábitos de sus clientes, los que reiteran, pues parece fuera de lugar. José Ramón Granado Cabezas. València.