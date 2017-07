Cambio del «no es no» por «sí,pero»

Desde que Pedro Sánchez cambió su «no es no» por el «sí, pero» no ceja de utilizar su nueva frase. Dice que son socialdemócratas pero también «somos la izquierda». Dice que quiere la conformación de España como «nación de naciones», pero también la soberanía nacional consagrada en el artículo 2 de la Constitución.

Ahora acaba de volver a ejercer con su «sí, pero». En su reunión con Rajoy se alinea con él en su decisión de no permitir que se celebre el referéndum en Cataluña, pero a continuación Margarita Robles dice que «el artículo 155 nunca sería una solución procedente y nunca la apoyaríamos». Sánchez le dice a Rajoy que dialogue con Puigdemont para parar la consulta, y en caso de no hacerlo él se reserva la posibilidad de presentar iniciativas como modificar la Constitución. Me parece bien, pero cuán largo me lo fiáis y el 1 de octubre está muy cerca, puede que Sánchez pretenda que en lugar del 155 se envíe a Manolo el del bombo vestido con la camiseta de España a ver si los convence. Pedro Morante Gutiérrez. Santa Pola.