La semana pasada, los responsables de Medio Ambiente del PP hablaban del «ecologismo inmovilista de Compromís» que no hace nada, sobre todo en la extinción de incendios. A quien deberían pedir explicaciones Elisa Diaz y Verónica Marcos, responsables de Medio Ambiente en el PP, de los problemas con la extinción de incendios es a Serafín Castellano, del PP y exconseller de la Generalitat. Imputado por desviar fondos públicos y contrataciones opacas en la prevención y extinción de incendios en su etapa como conseller.

El ecologismo del PP parece ser que está dictado por el primo de Rajoy, que no dejaba nada claro lo que era el cambio climático que ahora ya nos afecta de lleno. El PP ha impedido en estos años con sus medidas de gobierno la implantación de energías renovables en nuestro país. España es el país de Europa con más sol y donde más crecía la utilización de las energías renovables. Rajoy desmanteló desde el gobierno la industria que había en torno a las energías renovables y gravó con el impuesto al sol la utilización de energías limpias por particulares. Muy triste.

Dicen que la energía solar no funciona. Pero claro hay que tener en cuenta que no funciona si las placas se ponen a la sombra como hizo el PP municipal de Castelló en el año 2005 instalando paneles solares en el Pinar del Grao, a la sombra de los pinos. En febrero de 2006 el concejal de Urbanismo de Castellón en ese momento, Javier Moliner, prometió la instalación de una cubierta con paneles solares fotovoltaicos en el tejado del recinto donde se celebra el mercado del lunes; y que iba a producir electricidad para su funcionamiento y con la electricidad restante que iban a vender a Iberdrola se iba a ir pagando la instalación. Como no se construyó, desde luego nunca ha funcionado. Eso sí es inmovilismo, no hacer nada.

El ecologismo del PP es el responsable de haber llenado toda la costa valenciana de urbanizaciones y apartamentos; si hubiesen podido, habrían asfaltado hasta las playas. Manuel Roda Fernández. Castelló.