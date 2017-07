Teófilo del Valle i l'inici de la tràgica transició espanyola

El passat 28 de juny es va commemorar el 40 aniversari de les primeres eleccions generals a Espanya. Paral·lelament els partits polítics Unidos Podemos, PSOE, PNV, PDeCAT i Compromís celebraren un acte d´homenatge a totes aquelles persones que van lluitar per la democràcia. Especial menció a les cinc víctimes de Vitòria, les quals moriren pels tirs rebuts per part de la Policia, la qual els va sorprendre en plena assemblea que estaven celebrant dins d´una Església. Era un 3 de març de 1976. Una setmana abans, en Elda, els treballadors de la industria del calçat s´organitzaven per negociar un nou conveni laboral. El dia 23 de febrer 7.000 treballadors decidiren marxar per carretera d´Elda a Petrer. Durant el camí, foren reprimits per la Policia. Al dia següent, prop de 5.000 persones es tornaven a concentrar a Elda i diversos centenars ho feien en la església Sant Francesc de Sales celebrant una assemblea. Al finalitzar aquesta, sobre les 11 de la nit, els assistents es van creuar a l´eixida amb uns cotxes de Policia als quals van insultar i llançar pedres, impactant en l´últim d´ells. Els policies ocupants van eixir i van propiciar diversos trets, dos dels quals, van ferir de mort al jove Teófilo del Valle. El 25 de febrer, els treballadors abandonen els seus llocs de treball, la noticia recorre tot el poble i es decreta el dijous dia de dol. El dijous, tots els establiments tanquen i 20.000 persones acompanyen el cos del jove.

Després del tràgic fet, els treballadors d´Elda i d´Elx van a la vaga general, es sol·liciten comissions d´investigació, l´alcalde d´Elda s´entrevista amb Fraga Iribarne i es convocada una manifestació per part de la Junta Democràtica i Consell Democràtic. Però res es suficient per a rebre una aclariment del que va ocórrer aquella nit del 24 de febrer del 1976. Teòfilo, nascut a Galicia però resident a Elda des dels 6 anys, era oficinista i havia sigut escolà a la mateixa església de Sant Francesc. Es convertia en la primera víctima valenciana. La primera víctima de la tràgica transició a tot l´Estat espanyol. Jaime Antonio Ramia Peña. Benicarló