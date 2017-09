L'11 de setembre és la Diada Nacional de Castella i recorda aquell dia del 1714 quan les miserables tropes catalanes entraren a Madrid. Havien causat la mort de 7.000 castellanes/castellans, havien llançat 30.000 bombes sobre Madrid i destrossaren un terç de la ciutat, enderrocaren el barri de Carabantxel per construir una fortificació destinada no a la protecció de la ciutat sinó a la vigilància i control d'aquesta, cas únic a Europa. Al 1716 Catalunya havia conquerit tot Castella i publicà la part final del Decret de Nova Planta pel qual es prohibia el castellà a tota Castella, s'imposava una censura fèrria, i la premsa, sense llibertat, pràcticament desaparegué. Ai, disculpeu, que jo en classe d'Història no preste molta atenció, tot el que he contat ho va fer Castella contra Catalunya. Aleshores una petita reflexió, si 303 anys després, l'1 d'octubre del 2017 Catalunya haguera enviat l'exèrcit contra Castella per reconquerir els territoris algunes persones estarien preocupades, però crec que Puigdemont no és el capità de l'exèrcit català, em sembla que simplemnt vol fer un referèndum, cosa molt legal a Gran Bretanya on Escòcia ha fet ja un referèndum. Ai, per cert, Espanya pertany a la Unió Europea i aquesta accepta els referèndums d'independència. Ara Gran Bretanya s'independitza. Per què Catalunya no? «Ningú liquidarà la democràcia espanyola. Denuncie els extremistes que pretenen la voladura de la Constitució», diu Mariano Rajoy. Dictatorials presidents fora de l'univers!!!

Emili Olmos i Paqual. València.