En el colegio me enseñaron la regla de las 3 R: Reducir, reutilizar y reciclar. En cambio muchos ayuntamientos parece ser que esto último no lo tienen muy claro, pues no lo llevan a cabo. En todas las calles debería haber uno al lado del otro los cuatro contenedores de reciclaje de residuos: Plástico, papel, vidrio y basura orgánica. Además de poner en puntos estratégicos de pilas, aceite usado, etc. Cuidemos el planeta, solo tenemos uno. A veces con pequeños gestos se hacen grandes cosas y se llega lejos. Cristina Ardid Soler. València.