Increibles opiniones

Arnaldo Otegui dice refiriéndose al órdago independentista de Cataluña, y según él,que se enfrentan,entre el Estado y la Comunidad catalana, dos legitimidades, dos legalidades,dos actitudes democráticas. Como siempre y por llevar la contraria Otegui, se encuentra en el despiste más preclaro, pues no sabe qué es el concepto de Estado Nación, que en cualquier manual de Derecho Constitucional lo puede leer, y lo que es una autonomía rebelde en sus cuatro políticos, que desafían la Constitución y el Estado de Derecho. A Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la paz argentino, se le ocurre decir, refiriéndose al referendum, y en mi opinión de forma algo ignorante que: «Todo pueblo tiene derecho a su autodeterminación, a su soberanía, a su identidad». No sé si se lo aplica a su país, pues hubo una guerra de Las Malvinas, para conseguir lo que es una estructura única nacional, aunque no lo pudo conseguir, aquí era unir y no desgajarse. Creo que aunque sea un premio Nobel de la Paz,esta no se la desea al Gobierno españoly mete lio y nada de paz ,porque está de moda eso de las soberanías de los pueblos y se olvida de la más importante, la del pueblo español. Francisco Javier Sotés Gil. València.