La Diada de Catalunya

Aquesta vesprada, des de València estant, he vist, he participat, he assistit o el que vulgeu dir, mitjançant la TV3, a la manifestació de l'11 de setembre a Barcelona. (PP no es poden posar portes al camp. Som al segle XXI). Quin poble, quina gent, quina organització, quin País! De vegades es parla d'enveja sana, jo no sé si era sana o no, però, el que si puc assegurar-vos és que jo vaig sentir molta enveja. Algú ho havia de dir. Josep Alonso. València.