Gracias al IES San Vicente Ferrer

Quiero poner en conocimiento mi experiencia como madre de un alumno del I.E.S. San Vicente Ferrer de Valencia. Mi hijo cursaba 1ºde la ESO en un conocido colegio concertado y religioso de Valencia cuando sufrió un acoso escolar a mitad de curso y ante la ineficacia y torpeza del jefe de estudios y del equipo de gobierno de dicho centro decidí rápidamente acudir al instituto a fin de cambiarlo aunque fuera a mitad de curso. Angustiada, fui recibida por su director D. Joan Calatayud, y su jefe de estudios, D. Luis Marzo, quienes me trataron fabulosamente ayudándome a gestionar con el inspector de zona de la Consellería legalmente dicho traslado. Mi hijo terminó dicho curso integrado, feliz y con todo aprobado a final de curso. Siempre fue un buen chico con buenos resultados académicos y allí ha seguido estudiando con interés en el Instituto hasta ahora ya conseguida su meta: Bachiller, Selectividad y plaza en la Universidad de Valencia.

He conocido el equipo humano de dicho centro, clases de apoyo en todas las asignaturas gratuitas, sicopedagoga excepcional Dª Mª Jose Giner, hoy recién jubilada. He colaborado como voluntaria con el equipo de mediación de conflictos en el aula dirigido por su tutor y Catedrático D. Carlos Caurin, siendo dicho Instituto referente en toda Valencia. El ambiente de solidaridad de los alumnos voluntarios y padres y los resultados alcanzados es magnífico, la Asociación de Padres de la que he formado parte me ha enseñado mucho y he aprendido lo que significa tener interés por los jóvenes e intentar paliar los demasiados cambios en política educativa que nada ha favorecido a nuestros jóvenes estos últimos años.

Por todo ello es el momento de requerir la necesidad de una reforma integral supernecesaria de las instalaciones siendo el único centro público en la zona, entre el Ensanche y Ruzafa , lugar estratégico en Valencia.

Mi hijo recibió una enseñanza exigente para su futuro, y salió bien preparado con valores éticos y sociales. Les doy las gracias, mil gracias. Quiero felicitar al centro por tener al mejor alumno este año con el Premio de Excelencia de Bachiller otorgado por la Generalitat a Pablo Mateu (felicidades, Pablo) y a todos los compañeros que han conseguido finalizar una etapa importante de sus vidas con acierto. Rosana Ramínez. València.