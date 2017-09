Breve carta de concienciación

La temporada oficial de huracanes abre sus puertas el 1 de junio y cierra el 30 de noviembre de cada año. En lo que llevamos de temporada de 2017, se han llegado a registrar 11 tormentas, incluyendo 6 huracanes, y aún se preve el incremento del número de desastres naturales hasta la llegada del tan deseado 30 de noviembre.

La regularidad con la que este fenómeno meteorológico tan devastador se origina, se ha convertido en motivo de preocupación para unos, mientras que para otros no deja de ser una simple noticia más. Los huracanes se forman cuando una serie de tormentas eléctricas se acumulan y se desplazan sobre aguas oceánicas cálidas. Aunque es cierto que el calentamiento global no crea dichas tormentas eléctricas, sí que contribuye a aumentar notablemente la temperatura de los océanos, otorgando así a gigantes de la naturaleza un combustible prácticamente inagotable que les permitirá seguir avanzando y devastar todo a su paso. Quizá no hayamos creado los desastres naturales; pero sí los hemos hecho más fuertes. Raquel Brisa. València.