Desde prisión

Soy un preso de 55 años luchando por la injusticia cometida con mi persona. No obstante, estas líneas no son para hablar de mi caso, pues luchando en otras instancias estoy, sino de toda la gente que a diario veo aquí. Personas con dignidad que el sistema aparta como si de la peste se tratara. No somos noticia, nadie nos recuerda, sólo nuestras sufridas familias. ¿Para cuándo un código penal justo? Los juzgados están para impartir justicia, no para fijarse sólo en si llevamos traje y corbata o tenemos el ´Don´ delante del nombre. ¿Cuándo y dónde tendremos el derecho de poder libremente expresar lo que sentimos o lo que pensamos? Gervasio Villoldo Sánchez. Centro Penitenciario de Picassent.