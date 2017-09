Pablo Iglesias

Un profesor muy inteligente y muy español (de boca), presidente del partido Podemos. Qué orgullosos debemos estar los españoles con este señor€ Va a cambiar España, quieren regenerar hasta las raíces y para lograrlo empieza por quitar de en medio todo lo que molesta (Errejón). Quiere mucho a su «patria española», pero (siempre hay un «pero») se envuelve en la estelada y grita ¡Visca Catalunya sobirana! ¿No se da cuenta o no quiere darse cuenta de lo que ha dicho? Este señor tan culto, tan inteligente, no se apercibe que con esas palabras pretende hundir España, la España de todos. Este español que para mí y para millones de españoles no tiene ni los forros de mis compatriotas, aunque tenga más palabras que un loro esmirriado. No sabe o ignora por completo que hace más de 5 siglos los reyes católicos de Castilla y Aragón unieron sus pueblos y formaron la Nación Española, que durante mucho tiempo fue muy grande. Pues apréndalo porque a esta España no la rompe ni el mismo diablo. Y, por si todo ello no fuera suficiente, que en Madrid intentaron poner en la Alcaldía urnas para votar el referéndum que fue anulado, para que aprendan todos los «mandamases» catalanes que con España no se juega. Enrique San Valero. València.